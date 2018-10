Katastrofa śmigłowca. Zginął prokurator, który przekazał Polsce akta ws. Katynia i Smoleńska

Rosyjskie media o katastrofie śmigłowca poinformowały w środę 3 października wieczorem. Zdarzenie miało miejsce w obwodzie kostromskim, leżącym na północny-wschód od Moskwy. Według wstępnych analiz przyczyną wypadku mogły być niekorzystne warunki pogodowe lub naruszenie procedur bezpieczeństwa. W wypadku zginęły trzy osoby.

Saak Karapetjan dał się poznać polskim urzędnikom podczas przekazywania dokumentów dotyczących katastrofy smoleńskiej z 2010 roku oraz zbrodni katyńskiej z czasów II wojny światowej. Działo się to w okresie od 2010 do 2011 roku, kiedy pełnił funkcję Prokuratora Generalnego. W 2010 roku przekazał Polsce 20 tomów dotyczących zbrodni katyńskiej. W 2011 z kolei zezwolił na wysłanie do Polski 14 akt tomów rosyjskiego śledztwa smoleńskiego.

Przekazanie części akt śledztwa ws. katastrofy Tu-154M

Przekazane Polsce przez Karapetjana tomy akt w sprawie śledztwa smoleńskiego zawierały m.in. protokoły z przesłuchań świadków oraz protokoły z oględzin miejsca wypadku, w tym również z udziałem biegłych z Polski. Protokoły z przesłuchań świadków obejmowały również przesłuchania przeprowadzone w lutym w obecności polskich prokuratorów wojskowych. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej przekazała również protokoły z oględzin miejsca wypadku, w tym także z udziałem biegłych z Polski w październiku 2010 roku. Przekazane dokumenty zawierały również materiały dotyczące lotniska w Smoleńsku.

