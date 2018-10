Historia romansu jaskiniowca z turystką oczarowała internautów. Tymczasem po kilku dniach...

30 września bloger określający samego siebie mianem „Cave Man” (Jaskiniowiec), opublikował na Facebooku wpis ze zdjęciem pięknej kobiety. 48-latek jest swoistym internetowym celebrytą i w mediach społecznościowych dzieli się obrazami i opowieściami ze swojego życia. Tym razem opisał swoje spotkanie z piękną Rosjanką. „Dziś, kiedy wracałem na motorze do swojej jaskini, zobaczyłem po drugiej stronie ulicy delikatną, piękną kobietę” – pisał. „Powiedziałem do niej: przeszkodziłaś mi. Wracałem na motorze do domu, ale z powodu twojego piękna musiałem zawrócić. Musiałem z tobą porozmawiać i przekonać się, czy piękna jesteś także we wnętrzu” – kontynuował. Atmosfera tej opowieści stawała się dalej coraz bardziej napięta i namiętna, jaskiniowiec podkreślił jednak, że nawet nie pocałował swojej rozmówczyni. Jego wpis zebrał kilka tysięcy komentarzy i dziesiątki tysięcy reakcji.

Facebookowy romantyk

Internauci zachwyceni historią jak z bajki Disneya musieli być w szoku, kiedy kilka dni później mężczyzna opublikował na Facebooku fotografię innej nagiej kobiety w swoim łóżku. Jak można się domyślić, został zasypany negatywnymi komentarzami. „Jeżeli komuś przeszkadzają moje wpisy, może mnie nie obserwować” – skomentował całe zamieszanie. „Nikogo nie zmuszałem do obserwowania mojej strony. Tylko ludzie, którzy dzielą ze mną marzenia i styl życia będą tutaj zadowoleni” – dodał. Przekonywał też, że kobietą w jego łóżku nie była rosyjska turystka, ale inna z jego „miłości”. Zdjęcie szybko usunął.

Chatupoom Losiri i wizyta policji

Afera w mediach społecznościowych stała się głośnym tematem w całej Tajlandii. Do jaskini blogera przyszli nawet urzędnicy w asyście policji. Mieli sprawdzić, czy mężczyzna – zidentyfikowany jako Chatupoom Losiri – mieszka w jaskini legalnie i nie popełnia „wykroczeń przeciwko moralności”. Jaskinia znajduje się na terenie parku narodowego i wcześniej była kopalnią cyny. Według „Bangkok Post” kontrola nie wykazała większych nieprawidłowości. Losiri przyznał, że sprowadził się w te okolice przed trzema laty, by zarabiać na graniu muzyki w barach i na imprezach. W jaskini zamieszkał przed siedmioma miesiącami.