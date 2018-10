Polskie życie ateisty, czyli jak to jest być ateistą w katolickim kraju

Nikt mu nie zabrania nie wierzyć w Boga. Z szacunku do wierzących lepiej by jednak było, gdyby się z tym nie obnosił. Po filmie „Kler” spodziewamy się rewolucji w podejściu do Kościoła, jednak państwo i społeczeństwo są z nim mocno...