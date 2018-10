Można odchudzać się nie czując głodu. Mity i porady dotyczące odchudzania

Na początek przyjrzyjmy się samemu problemowi rosnącej liczby osób z nadwagą i problemowi otyłości zarówno w Polsce jak i w krajach rozwiniętych. Szczególnym przykładem kraju i społeczeństwa w którym problem otyłości jest bardzo poważny i wręcz powszechny są Stany Zjednoczone.

Jakie są przyczyny tego problemu?

Wydawać się może, że głównym powodem są wielkości posiłków i ilość spożywanego codziennie jedzenia. To prawda, ale tylko częściowa. Równie ważne w szukaniu przyczyn plagi otyłości jest analizowanie co jest podstawą diety. Żyjemy w świecie fast foodów, dań gotowych, jemy szybko i nieregularnie. Jednym z większych powodów tego, że tyjemy jest dieta bogata w białko zwierzęce i tłuszcze. Ten rodzaj diety jest powodem nie tylko otyłości ale i wzrostu zachorowań na wiele groźnych chorób m.in. chorób serca czy cukrzycy. Wysoko przetworzone produkty z czerwonego mięsa są na tej samej liście co palenie tytoniu pod kątem ich powodowania raka (WHO, Group 1). Nie oznacza to oczywiście, równego prawdopodobieństwa zachorowania na raka ale oznacza, że w obu przypadkach udowodniony został ich wysoki wpływ na zachorowania na choroby nowotworowe.

Co powinniśmy robić żeby skutecznie się odchudzić i utrzymać wagę?

Podstawą jest weryfikacja naszej diety i przyzwyczajeń żywieniowych. Oto lista najbardziej istotnych zaleceń:

Ogranicz spożycie produktów tłustych i pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy to mięsa, serów, produktów mlecznych o wysokiej zawartości tłuszczu.

Zwiększ spożycie warzyw i owoców. Szczególnie spożycie warzyw, owoce są zdrowe ale trzeba uważać na ich jedzenie w dużej ilości ze względu na zawartość w nich fruktozy (cukier).

Jedz regularnie, minimum 5 razy dziennie. Dzięki temu jedząc małe posiłki ale co 2,5-3 godziny nie będziesz głodny. Tak, to właśnie powoduje, że nie będziesz czuł głodu!

Nie pij napojów gazowanych, słodzonych soków. Lepiej wybierz wodę.



Nie jedz w okresie odchudzania słodyczy, słonych przekąsek a po zakończeniu diety unikaj ich jedzenia codziennie i w większych ilościach.



To nie prawda, że masz nie jeść kolacji. Ważne żebyś ostatni posiłek zjadł minimum na 2,5-3 godziny przed snem.



Odchudzanie to nie wyścig. Nie martw się tym, że waga nie spada każdego dnia. Zazwyczaj po kilku dniach stabilizacji, jeżeli jesteś konsekwentny, zacznie spadać znowu.

Aby waga spadała trzeba dostarczać mniej kalorii. Znajdziesz wiele miejsc w Internecie, które podpowiedzą Ci ile dla Twojego wzrostu, wieku i płci wynosi dzienna zalecana ilość kalorii.Musisz dostarczać ich mniej ale nie musisz być głodny. Wtedy właśnie pomoże Ci jedzenie warzyw, które nie dostarczą organizmowi tyle kalorii co produkty zawierające tłuszcze i białko zwierzęce lub duże ilości węglowodanów a będziesz mógł zjeść ich więcej dostarczając jednocześnie swojemu organizm dużo substancji odżywczych.



Przeanalizuj co w Twoim przypadku może być powodem przyrostu wagi i problemów z jej redukcją. Najwięcej motywacji do zmiany przyzwyczajeń masz na początku drogi, wykorzystaj ten moment żeby zmienić dietę na zdrowszą.

Jakie diety są obecnie najbardziej popularne? Oto wybrana, krótka lista:

Dieta Dash

Polecane: warzywa i owoce (przewaga warzyw), produkty pełnoziarniste, niskotłuszczowe produkty mleczne, drób, nasiona roślin strączkowych, orzechy.

Niewskazane: czerwone mięso, słodycze, słodkie napoje

Dieta jest polecana między innymi przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. W 2018 okrzyknięta prawdziwą gwiazdą wśród diet. Dieta ta została przygotowana przez naukowców z Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Układu Krwiotwórczego w USA.

Dieta Mind

Polecane: zielone warzywa, zwłaszcza liściaste (sałata, szpinak), rośliny strączkowe, owoce jagodowe, produkty z pełnego ziarna, ryby, orzechy.

Niepolecane: czerwone mięso, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, słodycze, produkty smażone, fast foody

Dieta zmniejsza ryzyko chorób krążenia, restrykcyjne jej stosowanie może zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera nawet o 50%! Autorką diety jest Martha Claire Morris – epidemiolog z Rush University Medical Center w Chicago. Dieta została uznana przez U.S. News & World Report za jedną z najzdrowszych diet a przy tym łatwą do stosowania.

Dieta niełączenia produktów dr.Haya

Polecane produkty podzielono na:

węglowodanowe (ziemniaki, makarony, pieczywo, owoce)

białkowe (mięso, nabiał, rośliny strączkowe, jajka, ryby)

neutralne (oleje roślinne, masło, oliwa z oliwek, warzywa, awokado, otręby, miód, zioła)

Niewskazane: produktów węglowodanowych nie można łączyć z produktami białkowymi

Badanie nie potwierdziły, że nie łączenie ma wpływ na szybsze chudnięcie niż w przypadku osób stosujących dietę zbilansowaną. Duży wpływ na efekty tej diety ma proporcja w spożyciu produktów białkowych, zwłaszcza mięsa w stosunku do produktów neutralnych. Długie stosowanie diety może sprzyjać niedoborom pokarmowym.

Cechą charakterystyczną, zwłaszcza dwóch pierwszych wymienionych diet, jest ograniczenie spożycia produktów zawierających białko zwierzęce i tłuszcze kosztem zmiany ich na warzywa (i zwłaszcza warzywa). Diety te nalezą obecnie do najczęściej rekomendowanych, nie tylko dla samego odchudzania, ale i stosowania na co dzień. Trochę gorzej wygląda sprawa w przypadku diety dr.Haya, wszystko zależy od rozsądku i doświadczenia przy jej stosowaniu i utrzymaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy produktami białkowymi a produktami neutralnymi.

Jaką dietę wybrać dla siebie? Czego spróbować?

Przede wszystkim dietę należy dobrać pod siebie, swoje preferencje i wybrać co bardziej lubimy albo jesteśmy w stanie zaakceptować. To ważne dla skuteczności i wytrwałości.Bardzo ważne jest również, aby skonsultować, jeżeli jesteśmy w trakcie leczenia, dietę z lekarzem. Dieta ma pomagać a nie przeszkadzać w leczeniu. Co ciekawe, jest to zazwyczaj możliwe bo to co jemy ma wpływ na proces leczenia czy usuwanie przyczyn zachorowania.

No dobrze, ale co jeśli nie wiemy jak sobie poradzić i zacząć jeść więcej warzyw?

To naturalne, nasza dieta bardzo często jest uboga w warzywa więc nie wiemy jak łatwo i smacznie je przyrządzić. Tu z pomocą przyjdzie znowu wiedza z Internetu. Jest mnóstwo przepisów na koktajle, dania z warzyw, które szybko przygotujemy.

Na szczęście istnieje również wiele prostych w obsłudze i niedrogich urządzeń, które mogą nam pomóc w łatwym przygotowaniu smacznych i dopasowanych do naszego smaku dań. Należą do nich blendery ręczne, kielichowe, miksery czy wolnowary. Pierwsze trzy są dobrymi kompanami w przygotowaniu koktajli z warzyw, owoców, które sprawnie i w podobnym czasie do innych prostych dań jesteśmy w stanie przyrządzić. Nie wymaga to ani dużej wiedzy, ani wysiłku, każdy jest je w stanie zrobić. Jeżeli mamy więcej czasu możemy użyć trochę mniej popularnych wolnowarów, których zaletą jest wolne gotowanie, które sprzyja zachowaniu większości witamin i wartości odżywczych. Ułatwia to też znacząco same gotowanie, nie musimy spędzać czasu doglądając co chwila naszej potrawy, urządzenie zrobi to za nas!