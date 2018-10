Zapadlisko w chodniku pochłonęło cztery osoby. Dwie nie żyją, dwie są zaginione

W niedzielę po południu w 5-milionowym Dazhou w Chinach pod nogami przechodniów dosłownie rozstąpiła się ziemia. Bez najmniejszego ostrzeżenia, bez szansy na ucieczkę, chodnik zapadł się na głębokość kilku metrów. Na miejsce błyskawicznie pospieszyli ratownicy, za chwilę jednak nastąpiło kolejne osunięcie ziemi i to oni sami musieli się ratować. Po przyjeździe na miejsce kolejnych służb i dostarczeniu drabinki linowej, obu mężczyzn udało się wyciągnąć.

Cała sytuacja została zarejestrowana przez okoliczne kamery monitoringu. Ostrzegamy, że dla niektórych widzów może to być przykry i silnie stresujący widok. Przyczyna zdarzenia wciąż nie jest znana. Trwa śledztwo mające wyjaśnić ten wypadek.

Niestety, nie uratowano żadnego z czwórki przechodniów pogrążonych w otchłani. Przy pomocy ciężkiego sprzętu udało się wydobyć ciała dwóch ofiar. Jeszcze w poniedziałek 8 października dziadka z wnuczkiem, którzy także wpadli do wielkiego leja, traktowało się jako zaginionych. Ratownicy przyznają jednak, że do przeżycia w podobnej sytuacji potrzeba by cudu.

