Powstało najdłuższe połączenie lotnicze bez przesiadek. To 19 godzin lotu non-stop

Maszyna, która będzie obsługiwać tę 19-godzinną trasę, to Airbus A350-900 ULR. Skrót ULR odpowiada tutaj określeniu „Ultra Long Range”, czyli „ekstremalnie dalekiego zasięgu”. Początkowo samoloty będą wylatywać z Singapuru trzy razy tygodniu. Docelowym portem lotniczym będzie Newark Liberty International Airport.

Poprzednio na tej samej trasie linia Singapore Airlines używała czterosilnikowego modelu A340-500 ze stoma miejscami w klasie biznes na pokładzie, jednak w 2013 zamknęła połączenie ze względu na nieopłacalność. Od 22 września posiada jednak nowe modele A350-900. Ma ich już 22, a zamawia kolejne 45, z czego 6 w modelu ULR.

Jak Singapore Airlines zamierza zadbać o komfort pasażerów podczas trwającego tak długo lotu? Firma przekonuje, że ich samoloty zostały od podstaw zaprojektowane właśnie do takich tras. Ich wnętrza mają przypominać bardziej pokoje, niż podłużne pomieszczenie. Maszyna ma wysoki sufit, wyszukane oświetlenie LED, prawie pionowe ściany i niski poziom hałasu.

Tym, co wyróżnia nowe airbusy, są okna. W tych maszynach, ze względu na zastosowane materiały, okien będzie więcej i będą szersze. – Nie mamy czegoś takiego jak miejsca bez okien. Jeśli pasażer wybierze siedzenie przy oknie, zawsze dostanie okno – mówił w rozmowie z CNN Travel Florent Petteni z Airbusa. Oczywiście zadbano też o odpowiednie zaciemnienie, by podczas długiego lotu pasażerowie mogli też złapać parę godzin snu. Kluczem do dobrego samopoczucia pasażerów ma być też odpowiednia wentylacja kabiny.

