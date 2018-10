Słynna farma wystawiona na sprzedaż. Tam powstała kultowa odmiana jabłek

Opuszczone gospodarstwo, o którym pisze BBC, obecny właściciel Gerd Skof wycenił na 875 tys. dolarów. Miejsce, o którym mowa od ponad roku wygląda jak opuszczone. „Ktokolwiek kupi tę farmę znajdującą się w Ontario, będzie musiał lubić domowe naprawy tak samo, jak historię związaną z tym miejscem” – czytamy na stronie BBC.

Gerd Skof został właścicielem słynnego gospodarstwa w 1987 r. Teraz przyznaje, że 16 miesięcy temu razem z żoną przeprowadził się w inne miejsce, by mieszkać bliżej szpitala, ze względu na podeszły wiek. Jego sąsiedzi podobno nie mogą uwierzyć, za ile chce sprzedać sad, ale Skof wyjaśnia, że wcale mu się nie spieszy z szukaniem nabywcy. Mężczyzna jest przekonany, że znaczenie tej farmy dla rozwoju rolnictwa uczyniłoby z niej „idealną atrakcję turystyczną”, chociaż jak podkreśla, nigdy nie było to czymś, co chciałby z nią zrobić.

Pierwsze drzewo, z którego pozyskano odmianę jabłek McIntosh zakończyło swój żywot w 1910 r., ale owoce zbierano później z jego klonów. W 1960 r. McIntosh zdominował 40 proc. kanadyjskiego rynku i został sprowadzony do Wielkiej Brytanii.

Dlaczego odmiana McIntosh stała się tak popularna? O jej fenomenie świadczy choćby fakt, że pomysłodawca komputera Macintosh firmy Apple, uznając ją za swoją ulubioną, zaprojektowany przez siebie sprzęt nazwał... Macintosh. Zmianę pisowni wymusiła ochrona znaku towarowego firmy McIntosh również produkującej sprzęt elektroniczny. Aktualnie popularność kultowej odmiany jabłek spadła. Stanowi zaledwie jedną czwartą rynku kanadyjskiego i zaledwie 5 proc. rynku w USA.

