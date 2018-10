Turecka celebrytka stała się pośmiewiskiem. Zrobiła błędny tatuaż na długości połowy ciała

Pojedź na narciarski festiwal na szczycie Alp

Wyjazd na Polish Days & WinterEvent Festiwal to idealny sposób na to, aby również zima okazała się okazją do zdobywania nowych wspomnień i wyjątkowych przeżyć. Dodaj do tego narty lub snowboard, pyszne bombardino, piękne widoki we...