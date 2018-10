Prostytutka wzięła od 14-latka 480 tys. dolarów. Miała pozbawić go dziewictwa

Pochodząca ze Szkocji ekskluzywna prostytutka została skazana w styczniu tego roku. 28-latka podróżowała po Stanach Zjednoczonych, kiedy na jej ogłoszenie w internecie odpowiedział 14-letni chłopak. Nastolatek zaoferował jej 480 tys. dolarów za seks. Chciał, aby doświadczona kobieta pozbawiła go dziewictwa. Do skonsumowania umowy z McGill, która w internecie przedstawiała się jako „Sophia Belle”, doszło w hotelu na Florydzie.

Sarah McGill została zatrzymana 6 kwietnia. Wydał ją ojciec nastolatka, który dowiedział się o nielegalnej transakcji. Kobieta została oskarżona m.in. o współżycie z nieletnim. Po wpłaceniu kaucji pozwolono jej na powrót do Wielkiej Brytanii. Tam musiała wpisać się do rejestru przestępców seksualnych. Jej nazwisko będzie widniało w spisie przez kolejnych siedem lat. Obecnie musi stale informować policję o miejscu swojego pobytu. Musi też informować za każdym razem, kiedy zamieszka z kimś poniżej 18. roku życia. Nie trafi do więzienia. Brytyjski sąd postanowił warunkowo pozostawić ją na wolności.

