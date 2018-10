Matka Meghan Markle skomentowała ciążę księżnej. Zamieszka bliżej córki?

Meghan Markle i książę Harry spodziewają się dziecka. Kolejny członek brytyjskiej rodziny królewskiej wzbudza wiele emocji nie tylko na Wyspach, ale też na świecie. Oczywiście największą radość okazują bliscy przyszłych rodziców. Matka Meghan Markle – Doria Ragland – oświadczyła, że jest „bardzo szczęśliwa z powodu tej uroczej wiadomości i nie może doczekać się powitania pierwszego wnuka.

Według doniesień dziennika „Daily Mail”, Doria już w ubiegłym miesiącu widziana była na specjalnych zajęciach z opieki nad dziećmi w Pasadenie w stanie Kalifornia, gdzie obecnie mieszka. Wśród doskonalonych umiejętności była m.in. pierwsza pomoc. Źródła zbliżone do rodziny królewskiej miały też zdradzić, że matka księżnej chce przeprowadzić się do Londynu, by osobiście pomóc przy opiece nad dzieckiem, ponieważ Meghan rzekomo nie chce zatrudniań niani.

Brytyjscy dziennikarze zwrócili również uwagę na wymowne milczenie rozmownego zwykle ojca Meghan Markle. Mężczyzna jest skonfliktowany ze swoją córką i w tabloidach zdarza mu się skrytykować niektóre jej posunięcia lub powątpiewać w jej szczęście. Nie wiadomo nawet, czy Thomas Markle został powiadomiony o planowanych na wiosnę 2019 roku narodzinach wnuka.Pałac Kensington odmówił komentarza w tej kwestii.

Radosna nowina z Kensington Palace

W poniedziałek 15 października Pałac Kensington oficjalnie potwierdził: kolejne royal baby w drodze. Pierwszego potomka spodziewają się księżna Meghan i książę Harry – para, która pobrała się w maju tego roku.

Radosną nowinę przekazano za pośrednictwem oficjalnego profilu Pałacu Kensington na Twitterze. We wcześniejszej wiadomości podkreślono, że przyszli rodzice są wdzięczni i szczęśliwi z powodu wsparcia, które otrzymują od czasu ślubu. Narodziny dziecka księżnej i księcia Sussex spodziewane są wiosną 2019 roku.

Para przebywa obecnie z szesnastodniową wizytą w Australii, na Fidżi, w Tonga i Nowej Zelandii. Właśnie ostatnia podróż podgrzała plotki na temat ciąży Meghan Markle. Wybranka młodszego syna księżnej Diany podczas wychodzenia z samolotu zasłaniała bowiem talię kilkoma teczkami z dokumentami, co natychmiast odnotowały brytyjskie tabloidy. Także podczas ślubu księżniczki Eugenii Meghan postawiła na kryjącą kreację i pojawiła się w luźnym płaszczu.