„Zoo z piekła rodem” zostaje zamknięte. Minister przyznał, że to reakcja na artykuł w internecie

Minister turystyki i środowiska Blendi Klosi poinformował o uwolnieniu zwierząt z Safari Park Zoo w Fier na zachodzie Albanii. Szokujące zdjęcia niedożywionych i chorych stworzeń, przetrzymywanych w okropnych warunkach, trafiły do dziennikarzy „Daily Mail”, którzy za pośrednictwem portalu Mail Online rozpowszechnili je w sieci. To właśnie stamtąd o sprawie miał dowiedzieć się minister Klosi. Tak przynajmniej zapewniał na antenie Top Channel.

– W odpowiedzi na publikację „Daily Mail” i wielu wiadomości o nieakceptowalnych warunkach, w jakich żyły zwierzęta w prywatnym zoo w Fier, nakazałem pilne podjęcie działań przez Inspektorat Środowiska. Ten w porozumieniu z policją z Fier i Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt nakazał wywiezienie zwierząt w celu ich ochrony – mówił na konferencji prasowej poświęconej sprawie.

Zdjęcia, które rozpowszechnił brytyjski portal, zostały zrobiony przez anonimowego fotografa. Widać na nich m.in. lwy i inne zwierzęta, które w odosobnieniu w brudnych betonowych klatkach brodzą we własnych odchodach. W niektórych przypadkach nie mają zapewnionych nawet podstawowych potrzeb, takich jak zacienione miejsce do odpoczynku czy dostęp do wody. Zwierzęta nie mają też żadnej możliwości, aby choć na moment zniknąć z oczu widowni. Fotograf podkreślał też, że ze względu na charakter swojej misji nie zdołał uchwycić wszystkich chorych zwierząt.

