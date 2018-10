Zerwał z „najseksowniejszą pogodynką świata”, by grać w grę komputerową? Youtuber wyjaśnia

Czy Doug Martin, znany na Youtube jako „FaZe Censor”, naprawdę rozstał się z dziewczyną tylko po to, żeby mieć więcej czasu na grę w internetową strzelaninę Call of Duty? Początkowo nawet on sam rzucał tego typu komentarze. Gdy jednak pod jego adresem zaczęły płynąć fale nienawistnych komentarzy, postanowił skończyć z żartami i wyjaśnić tę kwestię.

Galeria:

Yanet Garcia jest uznawana za „najseksowniejszą pogodynkę na świecie”

Podczas 15-minutowego nagrania Martin wyjaśnia powody, dla których jego związek z Meksykanką okrzykniętą „najseksowniejszą pogodynką świata” musiał się rozpaść. Pomimo zapewnień o uczciwym podejściu i szukania winy po obu stronach, szybko przechodzi do ataku i rysuje obraz swojej partnerki, która była z nim tylko dla pieniędzy. Opowiada m.in., że Garcia zasugerowała mu, iż mógłby dzielić się z nią procentem z zysków, ponieważ korzysta na jej popularności. W końcu para postanowiła, że nie będzie więcej nagrywać wspólnych filmów.

Galeria:

Pogodynka Yanet Garcia kopnięta w pośladki na wizji. Ma przynieść szczęście reprezentacji Meksyku

Kluczową historią, która miała przekonać internautów do wersji Martina, była opowieść o samochodzie. Youtuber przyznał, że kupił go w prezencie swojej dziewczynie, ta jednak nie chciała zgodzić się, żeby moment wręczenia jej wozu był nagrywany i trafił do sieci. Doug Martin nie mógł pogodzić się z takim podejściem i stwierdził, że właśnie od tego „pęknięcia” ich związek zaczął się poważnie psuć.