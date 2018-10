Urodzili się jako bliźniaczki jednojajowe. Dziś są mężczyznami i chwalą się przemianą

Bliźniaczki Jaclyn i Jennifer urodziły się w 1995 roku w Baltimore w konserwatywnej chrześcijańskiej rodzinie. Dorastały w szczęśliwym domu, ale jak opowiadają po latach, wcale nie były szczęśliwe. Wspominają, jak często płakały przed snem i modliły się, by nad ranem obudzić się już jako chłopcy.

Obecnie, w wieku 23 lat, rodzeństwo mieszka w Monroe w stanie Georgia. Oprócz adresu, nasi bohaterowie zmienili także płeć. Jaclyn stała się Jackiem, a Jennifer to Jace. Operację przeszli wspólnie w wieku 18 lat, co samo w sobie stanowi niezwykły przypadek.

Na dwa lata przed operacją bliźniaczki uświadomiły sobie, że nie pociągają ich mężczyźni. Obie siostry weszły w homoseksualne relacje. Obecnie pozostają w tych związkach – już jako mężczyźni. Po usunięciu piersi i rozpoczęciu kuracji hormonalnej rzeczywiście wyglądają już jak przedstawiciele tej płci. Jak podkreślają, swoim przypadkiem dzielą się, by wesprzeć inne osoby, które mogą doświadczać podobnych rozterek co do swojej seksualności i płciowości.

– To niekomfortowe uczucie, które mieliśmy wcześniej, całkowicie zniknęło – twierdzi Jack, który obecnie jest zastępcą lokalnego szeryfa. Przyznaje, że do tej pory musiał przejść przez wiele trudnych sytuacji i nadal spotyka się z nienawiścią i niezrozumieniem. Dodaje, że dawniej sam nie rozumiał i nie akceptował podobnych kwestii, dlatego obecnie przyjmuje hejt z większą wyrozumiałością.

