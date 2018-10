6-latek zorganizował urodziny, na które nikt nie przyszedł. Internauci podzieleni

Sędziowie wracający ze stanu spoczynku nie oddadzą odpraw. W sumie dostali ponad 3 mln zł

Sędziowie Sądu Najwyższego odesłani w stan spoczynku wracają do pracy. To efekt postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE. Wiadomo już, co stanie się z odprawami, które w lipcu i wrześniu otrzymali sędziowie.