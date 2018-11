To miejsce tylko dla najbardziej wytrwałych. Szokująca wystawa w Muzeum Obrzydliwego Jedzenia

„Jedzenie jest czymś więcej niż pożywieniem. Ciekawe potrawy z egzotycznych kultur zawsze nas fascynowały. Różnice kulturowe często nas dzielą i tworzą granice, ale jedzenie może również nas łączyć. Dzielenie się posiłkiem, to najlepszy sposób na przekształcenie obcych w przyjaciół” – taki opis możemy przeczytać na stronie Disgusting Food Museum, czyli Muzeum Obrzydliwego Jedzenia. Ten nietypowy obiekt został otwarty w szwedzkim Malmö 31 października. W ofercie muzeum znalazło się 80 eksponatów, a część z nich można spróbować, albo chociaż powąchać. Za wystawę odpowiada psycholog Samuel West, który w ubiegłym roku zyskał rozgłos za sprawą swojego innego nietypowego projektu – muzeum niepowodzeń.

Czym jest Muzeum Obrzydliwego Jedzenia?

Muzeum Obrzydliwego Jedzenia w Malmö, jak sama nazwa wskazuje jest zbiorem potraw, które swoją nazwą lub widokiem… delikatnie mówiąc nie zachęcają do jedzenia. Co mogą zobaczyć zwiedzający? W ofercie znalazły się m.in. Casu Marzu, czyli ser z Sardynii z żywymi larwami much, durian – najbardziej śmierdzący owoc na świecie oraz szwedzkie sfermentowane śledzie. Muzeum ma być otwarte do 27 stycznia 2019 r.