Zabrze. Policja poszukuje zaginionej Darii Olejnik

16-letnia Daria Olejnik zaginęła we wtorek 23 października 2018 roku. Z policyjnych ustaleń wynika, że tego dnia około godz. 21:30 przyszła do domu po trzech dniach nieobecności, spakowała swoje ubrania i około 22:00 po krótkiej rozmowie z matką opuściła mieszkanie, mówiąc, że wychodzi na podwórko. Jednak dziewczyna do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionej: wzrost ok 164 cm; średniej budowy ciała; włosy długie koloru brązowego, twarz owalna; oczy niebieskie.

Ubiór zaginionej: ubrana w czarną kurtkę o długości 3/4 z kapturem, w pasie posiadała wszyty ściągacz, spodnie jasno niebieskie, jeans, buty tenisówki koloru różowego z białą podeszwą bez sznurówek, sweter wełniany koloru białego.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zabrzu tel. kontaktowy 32 277 92 00, 32 277 93 27, 32 277 92 69 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 112.