Policjanci pobili zatrzymanego do nieprzytomności. Nagranie trafiło do sieci

Dwóch policjantów z Elkhart w stanie Indiana zostało oskarżonych o pobicie aresztowanego Mario Ledesmy. Incydent został uwieczniony na nagraniu. Zatrzymany mężczyzna najpierw splunął na jednego z funkcjonariuszy, na co policjanci odpowiedzieli uderzaniem do w twarz. Cios był na tyle silny, że przykuty do krzesła mężczyzna przewrócił się na podłogę. Nie powstrzymało to funkcjonariuszy od oddania kolejnych ciosów.

Policjanci zostali zawieszeni na czas trwania dochodzenia w tej sprawie. Mario Ledesma usłyszał zarzuty stosowania przemocy domowej, napaści na policjanta i stawiania oporu przy aresztowaniu.