Otwarto pierwszą w Polsce strzelnicę westernową. Twórcy memów zachwyceni

Jak dowiadujemy się ze strony Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Westernowego PSSW na Facebooku, otwarcie strzelnicy w Starym Chrząstowie w gminie Parzęczew (powiat zgierski) miało miejsce w ubiegłym tygodniu, w sobotę 27 października. Z wpisu dowiadujemy się, że jest to pierwsze takie miejsce w Polsce. „Ten niepowtarzalny, klimatyczny i nawiązujący do tradycji Dzikiego Zachodu obiekt dzięki osi o długości 300 m i 4 osiom krótkim pozwala na przeprowadzenie dowolnych zawodów z Mistrzostwami Polski włącznie” - możemy przeczytać.

Twórców memów najbardziej z całego wydarzenia zainteresowały jednak zdjęcia, udostępnione w mediach społecznościowych. Uwieczniono na nich m.in. odpowiednik przecięcia wstęgi - strzały do balonika. Ma to nawiązywać do do wprowadzonej w tym roku do Polski konkurencji Cowboy Mounted Shooting. Wśród strzelających znaleźli się także duchowni, jedni z licznych gości zaproszonych na to wydarzenie.

Jak nietrudno się domyślić, zdjęcia posłużyły do licznych memów. Internauci nawiązywali nie tylko do gry Red Dead Redemption 2, ale też do filmu Wojciecha Smarzowskiego „Kler” czy kultowej sceny z „Pulp Fiction” Quentina Tarantino. Zobaczcie zresztą sami, najlepsze powstałe do tej pory memy zebraliśmy w naszej galerii.