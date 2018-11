Powódź na Sycylii. W zalanym domu znaleziono dziesięć ciał

Ulewy i powodzie zbierają krwawe żniwo we Włoszech. Do jednej z większych tragedii doszło na Sycylii w Casteldaccia niedaleko Palermo. Dwie rodziny, chroniąc się przed wodą, schowały się w willi należącej do jednej z nich. Błyskawicznie podnosząca się woda zaskoczyła jednak Włochów, czyniąc z budynku śmiertelną pułapkę. Zginęło 10 osób, a zaledwie trzy zdołały się uratować. Wśród ofiar jest troje dzieci: 3-letnie, 14-letnie oraz roczne dziecko. Odnosząc się do te sprawy, burmistrz Casteldaccia Giovanni Di Giacinto mówił o „bezbrzeżnej” tragedii. Agencja informacyjna ANSA donosi, że ciało jednej osoby odkryto także w miejscowości Vicari. Wcześniej włoskie media informowały o co najmniej 17 zabitych w powodziach.

Sytuacja pogodowa we Włoszech

Znaczna część Włoch jest zagrożona występowaniem powodzi. Ulewne opady uniemożliwiają w wielu rejonach utrzymywanie odpowiedniego poziomu wody w korytach rzek. Ze względu na pogodę, urzędnicy zdecydowali się także na zamknięcie głównych atrakcji turystycznych w Rzymie, w tym Koloseum i Forum Romanum. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało urzędników w regionach zagrożonych ekstremalnymi warunkami pogodowymi, w około połowie kraju, do rozważenia zamknięcia szkół i biur.