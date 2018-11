Ostatni dzień akcji „Znicz”. Policja publikuje najnowsze dane

Komenda Główna Policji podsumowała czwarty dzień akcji. Tylko 3 listopada doszło do 82 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 113 zostało rannych. Oznacza to, że od początku akcji „Znicz” w całym kraju doszło do 353 wypadków.

Nad bezpieczeństwem kierowców w tym czasie czuwa kilka tysięcy policjantów. Pomagają im między innymi funkcjonariusze straży granicznej i żandarmerii wojskowej. Największej liczby patroli można spodziewać się na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy.

„Nie zabijaj! – Chcę żyć!”

W tym roku polska policja wspólnie z Rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną przygotowała drugą edycję akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Nie zabijaj”. „Mimo szczególnego nastroju zbliżających się dni, wsiadając do samochodu bardzo szybko zmieniamy nasze myślenie i zachowanie. Włącza się pośpiech, a my – za kierownicą – zaczynamy odgrywać role np. popędzacza innych kierowców, rajdowca, nauczyciela, pana drogi itp. Ale życie, droga – to nie teatr!” – przypomina policja.

„Wystarczy przestrzegać przepisów, w tym dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, być uprzejmym i cierpliwym, zauważyć innych uczestników ruchu drogowego, a podróż dla nas i naszych pasażerów będzie o wiele bardziej przyjemna i bezpieczna. Nasza kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwo na drodze!” – czytamy w komunikacie służb. „Apelujemy o świadome i odpowiedzialne zachowanie na drodze, życzliwość i empatię wszystkich uczestników ruchu drogowego” – kończą swoje wezwanie policjanci.