Nowożeńcy odlecieli z wesela helikopterem. Zmarli w katastrofie

Amerykanie są wstrząśnięci tragedią, jaka rozegrała się w Uvalde na południu stanu Teksas w USA. Will Byler i Bailee Ackerman Byler – oboje absolwenci Sam Houston State University, wzięli ślub w sobotę 3 listopada. Około północy, na oczach gości weselnych i rodziny, wsiedli do helikoptera, który miał zabrać ich w pierwszy etap podróży poślubnej. Niestety, maszyna rozbiła się na północny-zachód od hrabstwa Uvalde, na trasie do San Francisco.

„Z największym smutkiem ogłaszamy tragiczną śmierć naszych absolwentów w wypadku helikoptera. Prosimy, byście wspierali rodzinę Bylera i Ackerman swoimi modlitwami i rozmyślaniem” – napisała studencka gazeta „The Houstonian”. Pradziadek panny młodej poinformował, że doświadczony pilot, który również zginął w tym wypadku, miał wielkie doświadczenie i cieszył się dobrą opinią. Gerald Green Lawrence był nawet w armii kapitanem i latał m.in. w Wietnamie. Mężczyzna ożenił się ponownie w kwietniu tego roku i oczekiwał przyjścia na świat kolejnego prawnuka.