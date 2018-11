Tysiące pająków stworzyło na autostradzie „gruby dywan”. Te zdjęcia przeraziły mieszkańców

O niecodziennym widoku, jaki na własne oczy można zobaczyć na autostradzie w Arkansas informują amerykańskie media. Jeden z mieszkańców stanu, Zach Riggs podróżował przez hrabstwo Craighead, ale musiał na chwilę zatrzymać się, by uwiecznić niezwykłe pajęczyny. Swoje zdjęcia opublikował na Facebooku i wywołał spore poruszenie. „Ktoś potrzebuje pająków?” – zapytał w swoim poście.

Jego wpis natychmiast został rozpowszechniony w portalu społecznościowym. Na fotografiach widać gęste sieci i tysiące pająków znajdujących się przy autostradzie. Dlaczego zwierzęta postanowiły utkać sieci właśnie w tym miejscy? Eksperci wyjaśniają, że pająki tworzą je w celach reprodukcyjnych. Wybierają sobie tereny, gdzie mają najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju – ciepły i wilgotny klimat. Stacja Fox News informuje, że nad okolicą przeszło ostatnio sporo burz, co mogło zachęcić pająki do wybrania właśnie tego miejsca.

To nie pierwsze tego typu zjawisko w ostatnim czasie. W październiku informowaliśmy o tym, jak ogromna pajęczyna otoczyła i pokryła greckie jezioro przekształcając obszar, na którym się znajduje w scenę z horroru. Zdjęcia nietypowego zjawiska wywołały strach u okolicznych mieszkańców.