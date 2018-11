Wrocław. Policja publikuje wizerunki kolejnych osób z marszu 11 listopada

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wykonali szereg czynności związanych z naruszaniem prawa podczas zgromadzeń na terenie Wrocławia, które odbyły się 11 listopada 2018 roku. Policjanci już w tym dniu zatrzymali sześć osób podejrzewanych o prezentowanie transparentów z treściami zabronionymi, a także sporą ilość osób wylegitymowali. Kolejne dni pracy funkcjonariuszy to przede wszystkim działania operacyjne i analizy zabezpieczonych materiałów, skutkujące publikacją wizerunków osób podejrzewanych o naruszenie prawa.

Na chwilę obecną zidentyfikowanych zostało pięć osób. Wszystkie zostały przesłuchane w związku z podejrzeniem użycia materiałów pirotechnicznych tzn. odpalania rac. Funkcjonariusze wykonali też czynności procesowe w stosunku do sześciu osób zatrzymanych bezpośrednio po marszu, podejrzanych o prezentowanie transparentów z zakazanymi treściami. Postępowanie nadal trwa. Po zgromadzeniu całości materiałów, zostaną one przekazane do prokuratury z wnioskiem o objecie aktem oskarżenia w kierunku art. 256 KK.

