Oszpecił włoską piękność, wyjdzie wcześniej z więzienia. Kontrowersyjna decyzja sądu

Pracująca jako treserka lwów morskich finalistka konkursu Miss Italy Gessica Notaro z ochroniarzem Jorge Edsonem Tavaresem poznała się na trzy lata przed atakiem. W tym okresie para zdążyła się zakochać i rozstać ze sobą, a Tavares z ukochanego chłopaka zamienił się w opętanego żądzą zemsty stalkera. Całymi miesiącami prześladował swoją byłą dziewczynę, by na końcu oblać jej twarz żrącym kwasem, pozbawiając widzenia w lewym oku i oszpecając kobietę na całe życie.

Sąd skazał mężczyznę na 18 lat więzienia, a Notaro zaczęła gościć we włoskich programach telewizyjnych, gdzie opowiadała o bezskutecznym poszukiwaniu pomocy na policji, którą wielokrotnie informowała o swojej sytuacji. Stała się głosem kobiet, które doświadczyły przemocy, ale też zyskała status celebrytki, występując w tamtejszej edycji tańca z gwiazdami. Nic dziwnego więc, że informacja o skróceniu wyroku jej oprawcy wywołał ogromne poruszenie we Włoszech.

Z 18 lat sąd apelacyjny skrócił karę Tavaresa do 15 lat, pięciu miesięcy i 20 dni. Co ciekawe, ofiara nie czuje się zawiedziona takim werdyktem. W licznych wywiadach podkreśla, że do momentu rozstania Tavares był kochającym chłopakiem, a dopiero później całkowicie się zagubił. Zwracała uwagę, że nie czuje do niego nienawiści.