Nowy radny PiS rozbił samochód po alkoholu. To krewny prezydenta Dudy

Wiesław K., który w niedawnych wyborach samorządowych został wybrany na do rady powiatu z list PiS, spowodował kolizję. W danym momencie miał mieć 0,9 promila alkoholu we krwi. Do zdarzenia doszło w Radomsku. Zajście potwierdziła Aneta Wlazłowska z tamtejszej policji. Wszystko rozegrało się w piątek 16 listopada okolo 14:30. 64-letni kierowca swoim Volkswagenem Passatem uderzył w znak drogowy, a później w ogrodzenie. Do zdarzenia doszło na ul. Grota-Roweckiego.

Według Telewizji NTL, policja została poinformowana przez świadka – mieszkańca Radomska, który jednocześnie udaremnił kierowcy dalszą jazdę. Kierowcy odebrano już prawo jazdy. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Dziennikarze „Gazety Radomszczańskiej” dodają, że kierowcą volkswagena był Wiesław K., nowy radny PiS. Polityk w rozmowie z redakcją miał stwierdzić, że przed zdarzeniem wziął leki, ale „nie doczytał ulotki”. Później, jak twierdzi, miał wypić „naparstek alkoholu”. Zapewniał też, że „nie sądził, iż tak zadziała”. Do wypadku doszło zaledwie 300 metrów od jego domu. Mimo swoich tłumaczeń, mężczyzna poinformował zarząd PiS, że złoży wniosek o rezygnację z mandatu radnego. Tłumaczył tę decyzję złym stanem zdrowia. Lokalni dziennikarze dodają, że Wiesław K. jest prywatnie wujkiem prezydenta Andrzeja Dudy.