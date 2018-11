Królewski Sylwester w hotelu Mercure na Starym Mieście w Krakowie

Imprezy sylwestrowe różnią się od siebie - można trafić na taką, która ma motyw przewodni, na imprezę do klubu, albo wybrać się na iście królewski bal, który na pewno zapamiętany zostanie na lata.

Sylwester to magiczna noc, w którą świętuje się koniec starego i początek nowego Roku. Celebracji towarzyszą także zabawy, bale oraz tradycyjne fajerwerki. Chociaż od zawsze istniały rytuały, które zwiastowały koniec roku, to dopiero od przełomu XIX i XX wieku narodził się Sylwester. Początkowo obchodzony był tylko w zamożnych warstwach społeczeństwa, z jednak czasem przeniósł się do wszystkich warstw społecznych. W związku z jego popularnością pojawiły się zwyczaje obchodzone na całym świecie: odliczanie sekund do północy, fajerwerki oraz akcenty lokalne. W Hiszpanii, gdy zegar wybija północ zjada się 12 winogron na każde uderzenie dzwonu, myśląc życzenia. Brazylijczycy ubierają się na biało, w Edynburgu palona jest łódź wikingów, a w Danii kiedyś zeskakiwało się z krzesła, a obecnie rozbija się talerze o drzwi swoich znajomych. Obecnie większość tego typu tradycji zanika, ale jest to wyśmienity czas na wymyślenie tego, jak chcecie spędzać sylwestrowe noce. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, jak spędzić tę wyjątkową noc, to hotel Mercure Kraków Stare Miasto oferuje tworzenie nowych tradycji = noc pełną atrakcji i wspomnienia, które wprowadzą pozytywną energię w pierwsze dni roku 2019.

Królewski bal sylwestrowy:

Tegoroczną Wigilię Nowego roku można będzie spędzić niczym król i królowa w hotelu Mercure Kraków Stare Miasto. Hotel ten swoim wystrojem i wszechobecnymi tradycyjnymi krakowskimi wzorami wkomponowanymi w nowoczesny design nawiązuje do epoki Jagiellonów. W częściach wspólnych czekają nowoczesne meble stylizowane na królewskie trony oraz podłoga przypominająca tę z Wawelu. Sylwester będzie wydarzeniem, jakich mało, gości przywitają Królowa Barbara Radziwiłłówna i Elżbieta Habsburżanka, a także głowy wawelskie i wprowadzą na bal rodem z Wawelu.

Kuchnia z nowoczesnego Wawelu:

Wykwintne dania przygotowane specjalnie na tę okazję, przez Szefa Kuchni Macieja Plutę, stworzą czterodaniową kolację, a bar i bufet działające przez całą noc sprawią, że nikt nie wyjdzie głodny, za to każdy w szampańskim humorze. Na stołach pojawią się gęsi na modrej kapuście, polędwica wołowa, kilka rodzajów ryb, sałatki inspirowane smakami z całego świata, owoce morza. Nie zabranie pysznych zachwycających największych koneserów deserów.. Ciekawą atrakcją dla miłośników nowinek kulinarnych będzie stacja z ciekłym azotem, w której serwowane będą granity i oryginalne lody np. z awokado.

Tańcz, nie żałuj podłogi:

Całości dopełni oprawa muzyczna na żywo. Natalia Jakubowska z zespołem Cover Lover zadbają o zbudowanie odpowiedniego nastroju, zagrają muzykę rozrywkową i naładują energią wszystkich uczestników zabawy. Bal zostanie uwieczniony przez profesjonalnego fotografa, aby wspomnienia tej wyjątkowej nocy były zawsze żywe.

