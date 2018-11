Znany piosenkarz nie żyje. Miał 41 lat

Devin Lima przegrał walkę z rakiem. Występował w zespole LFO. Ich największe przeboje to „Summer girls", „Girl on TV" i „Every other time".

Mężczyzna walczył z rakiem. – Ze złamanym sercem potwierdzam, że Devin Lima zmarł w środę rano po walecznej walce z rakiem. Devin był niezwykłym talentem, wspaniałym ojcem szóstki dzieci i kochającym partnerem. Był ukochanym synem, bratem, a także przyjacielem wielu – powiedział Brad Fischetti, kolega z zespołu zmarłego muzyka. – W imieniu LFO dziękuję za okazywaną miłość i wsparcie ze strony przyjaciół, rodziny, fanów, mediów i osób z branży muzycznej – dodał. Lima miał raka nadnercza w czwartym stadium. W 2017 roku piosenkarz przeszedł operację usunięcia guza. Zespół planował wyruszyć w trasę koncertową. Podjęto jednak decyzję, by ją odłożyć w czasie z powodu problemów zdrowotnych piosenkarza. Mimo, że stan zdrowia Devina Limy się pogarszał wciąż kontaktował się z fanami. Robił to za pomocą Fischettiego. – Devin poprosił mnie, bym podziękował wam za wsparcie i modlitwy, które wysyłacie – mówił jeszcze niedawno. Czytaj także:

