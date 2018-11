Theresa May: Głosowanie w Izbie Gmin ws. Brexitu przed Bożym Narodzeniem

Na konferencji prasowej Theresa May oceniła wypracowane na szczycie porozumienie. – Porozumienie szanuje decyzję, jaką podjęli Brytyjczycy w referendum. Wrócę z nim do kraju z przekonaniem, że to najlepsza umowa, jaką mogliśmy wypracować. Jestem pełna optymizmu, co do przyszłości kraju – stwierdziła May. Głosowanie ws. Brexitu w Izbie Gmin odbędzie się przed Bożym Narodzeniem. May zaznaczała, że od jego wyników zależy przyszłość kraju. – To będzie jedno z najbardziej znaczących głosowań w parlamencie od wielu lat. Od niego zależy, czy pójdziemy razem ku lepszej przyszłości, czy wywoła niepewność – dodała. – Zarówno w parlamencie jak i poza nim będę przedstawiać argumenty za wypracowaną umową. Uważam, że nie powinno być drugiego referendum. Brytyjczycy dokonali wyboru. Zagłosowali za opuszczeniem UE – stwierdziła. Dodała również, że Wielka Brytania i UE „pozostaną przyjaciółmi”.

„Pozostaniemy przyjaciółmi”

Na wspólnej konferencji prasowej Donalda Tuska i Jean-Claude Junckera, szef Rady Europejskiej zapewnił, że „rada zatwierdziła porozumienie i ramy polityczne”, a także „potwierdziła determinację UE, by kontynuować jak najbliższą współpracę z Wielką Brytania po jej wyjściu z Unii”. – Niezależnie od tego jak to się skończy, jedna rzecz jest pewna – pozostaniemy przyjaciółmi do końca świata i jeden dzień dłużej – dodał Tusk.