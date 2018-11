Ojciec spotkał się z dziećmi pod okiem kuratora. Otruł syna i samego siebie w sali zabaw

Do tragedii doszło na warszawskim Bemowie w niedzielę 25 listopada po godzinie 17. Do wyznaczonego przez sąd spotkania ojca dziećmi doszło na sali zabaw. Wszystkiemu przyglądał się wyznaczony do sprawy kurator, bowiem na co dzień opiekę rodzicielską sprawuje w tym przypadku matka. W pewnym momencie 35-letni ojciec zabrał 4,5-letniego syna do łazienki. Tam miał zażyć substancję chemiczną o nieznanym jeszcze składzie. Tę samą truciznę podał dziecku.

Według informacji Polsat News. nieprzytomnego mężczyznę i dziecko odnaleźli w łazience kurator oraz wezwany pracownik sali zabaw (TVP Info powołując się na świadka mówi o osobie postronnej). Pomimo błyskawicznego wezwania pogotowia i przetransportowania ofiar zatrucia do szpitala, ich życia nie udało się uratować. Pierwszy zmarł ojciec. Zgon dziecka potwierdzono dopiero później. Szczegóły tej sprawy wyjaśni śledztwo.

Czytaj także:

Chłopiec wpadł do garnka z wrzącą galaretą. Nie udało się go uratować