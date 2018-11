Arkadiusz Milik spełnił marzenie z dzieciństwa – otworzył restaurację „Food Ball”

We wtorek 27 listopada w katowickiej galerii handlowej Libero miało miejsce oficjalne otwarcie restauracji „Food Ball”. Za tym przedsięwzięciem stoi nie kto inny jak napastnik reprezentacji Polski i włoskiego Napoli – Arkadiusz Milik. Zawodnik, który w ostatnim meczu z Portugalią zdobył gola na 1:1, od dawna myślał o spróbowaniu swoich sił w branży gastronomicznej.

– Tak wiem... Znacie mnie z boiska i ekranów telewizorów, ale tylko najbliższe mi osoby wiedzą, że będąc dzieckiem miałem dwa marzenia, a teraz mogę zrealizować to drugie. Zrealizować w towarzystwie doskonałych i pełnych pasji profesjonalistów w swoich dziedzinach – mówił piłkarz.

Zdjęcie informujące o otwarciu restauracji „Food Ball” pojawiło się m.in. na Instagramie. Na Facebooku już od pewnego czasu istniał specjalny profil poświęcony wyłącznie temu lokalowi. Z zamieszczonych tam wpisów dowiadujemy się, że szefem restauracji jest Damian Mucha, a szefem baru Krzysztof Ciemiera.

„Food&Ball by Arkadiusz Milik to nowe spojrzenie na sztukę kulinarną i koktajlową. Food&Ball jest nowym stylem na spędzanie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. To miejsce, które pochłonie Cię bez reszty, wprowadzi w świat sportowych emocji, kulinarnych pasji. Mamy dla Ciebie wiele niespodzianek i stale pracujemy nad nowymi doznaniami” – czytamy w opisie.