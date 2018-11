Wypłynęło niepublikowane przez lata nagranie z Kurtem Cobainem. „To jest okropny wywiad, obiektywnie”

Zarejestrowana na taśmie rozmowa miała miejsce 20 września 1991 roku w Opera House w Toronto, gdzie Cobain pojawił się w trakcie trasy koncertowej promującej album „Nevermind”. Dziennikarz Roberto Lorusso, wówczas jeszcze muzykujący student, wstrzymywał się z ujawnieniem tej rozmowy aż do 2 listopada tego roku. Jak tłumaczy, wywiad był „beznadziejny” pod każdym względem i nie spełniał dziennikarskich standardów. Uważa, że przede wszystkim zadawał źle sformułowane pytania, co wynikało z braku odpowiedniego przygotowania i braku wiedzy na temat swojego rozmówcy. Ostatecznie odważył się na publikację ze względu na historyczne znaczenie taśmy oraz ze względu na namowy przyjaciół.

Cobain: Biali nie potrafią tańczyć i rapować

Lorusso podkreśla, że Cobain przez cały wywiad wykazywał cierpliwość dla niekompetencji dziennikarza. Prowadzili luźną rozmowę na temat cenzury w muzyce. W pewnym momencie lider Nirvany został poproszony o ocenę twórczości zespołu Consolidated – radykalnej amerykańskiej grupy, tworzącej muzykę z zaangażowanymi ideologicznie tekstami. – Jestem fanem rapu, ale większość tej muzyki jest tak mizoginiczna, że nie mogę tego znieść. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ale całkowicie szanuję i kocham ten gatunek, ponieważ jest jedną z niewielu oryginalnych form muzycznych. Tyle że kiedy biali ludzie rapują, to jest to jak oglądanie białych ludzi w tańcu. Nie potrafimy tańczyć, nie potrafimy rapować – mówił Cobain.

Lorusso: Nie rozumiałem, jak może być tak obojętny

Dziennikarz w 2018 roku wspomina też wrażenie, jakie odniósł podczas rozmowy z muzykiem. Wydawało mu się, że Kurt Cobain nie cieszy się szczerze z sukcesu swojego zespołu. – Nie mogłem zrozumieć, jak może być wobec tego tak obojętny – napisał Lorusso. – Kilka lat później stało się to wyraźnie jasne, dlaczego. Kiedy wracam do tej historii, zdaję sobie sprawę, że sukces nie ma najmniejszego znaczenia, kiedy rozpada się twój świat. Depresja jest okrutnym złodziejem i pustoszy twoje życie z wszelkich momentów radości – mówił. – To wciąż nie daje mi spokoju – przyznał.

Opisywany wywiad z Kurtem Cobainem znaleźć możecie pod tym adresem.