Fragment czaszki wokalisty na aukcji internetowej. Kosztował 3500 dolarów

Per Ohlin, wokalista zespołu metalowego Mayhem, popełnił samobójstwo w 1991 roku. Muzyk z bliskiej odległości oddał strzał we własną głowę. Jego ciało znalazł współlokator, który był jednocześnie kolegą Ohlina z zespołu. To właśnie Oystein Aarseth w dniu, w którym odnalazł zwłoki samobójcy zrobił im zdjęcia, a następnie pozbierał znajdujące się w pokoju fragmenty czaszki, które podobno później porozsyłał. Co ciekawe, na okładce albumu „Dawn Of The Black Hearts” zespołu Mayhem znajduje się martwy mężczyzna. Jest nim właśnie ten muzyk, który popełnił samobójstwo.

Teraz na jednej z aukcji internetowych można było kupić fragment czaszki wokalisty zespołu Mayhem. Został wyceniony na 3500 dolarów. Aukcja została już zakończona. Do fragmentu czaszki dołączono także list wspomnianego już kolegi z zespołu, który występował pod pseudonimem Euronymous. Nie tylko los Pera Ohlina był tragiczny. Oystein Aarseth został zamordowany przez innego norweskiego muzyka Varga Vikernesa. Aarseth był gitarzystą zespołu Mayhem.

