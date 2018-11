Andrzejki i spowiedź w pociągu? Koleje Małopolskie zaskoczą podróżnych

„Dziennik Polski” poinformował, że na piątek 30 listopada, czyli popularne Andrzejki, Koleje Małopolskie przygotowały promocję, skierowaną do osób obchodzących swoje święto. Podano, ze tego dnia każdy Andrzej podróżujący razem z tym przewoźnikiem będzie mógł liczyć na specjalny upominek (miały to być gadżety KMŁ). Gazeta podała, że regionalny przewoźnik zamierza też ułatwić osobom wierzącym odpowiednie przygotowanie się do tegorocznego Bożego Narodzenia. 21 i 24 grudnia w wybranych pociągach w Małopolsce, podróżni będą mogli się wyspowiadać. „W najbliższym czasie będziemy przekazywać dokładne informację, w których dokładnie pociągach pojawią się duchowni, którzy prowadzić będą spowiedź” – cytuje KMŁ „Dziennik Polski”.

Informacje te zdementowały na Facebooku Koleje Małopolskie. „W związku z pojawiającymi się w różnych mediach informacjach o planowanej spowiedzi przedświątecznej w pociągach Kolei Małopolskich, informujemy iż temat ten przekazany przez podróżnych był rozpatrywany przez Zarząd Spółki ale nie zostały podjęte kroki celem jego realizacji” – podkreślono.