Bohaterska „kasjerka, która zna kod na kajzerkę” doceniona. Doczekała się własnych memów

Popularności niektórych memów nie potrafimy wyjaśnić. Możemy jedynie zauważyć, że końcówka listopada z pewnością należała do kajzerek i kasjerek. Jeśli memy z tej kategorii jeszcze nie rzuciły wam się w oczy, to jest to tylko kwestią czasu.

Prawdopodobnie każdy z nas widział kiedyś długą kolejkę zniecierpliwionych klientów i Bogu ducha winnego kasjera, który dopiero uczy się swojego fachu. Wiadomo, że nie jest to najprzyjemniejsza chwila, zwłaszcza dla tej osoby siedzącej za kasą. Sytuacji zwykle nie poprawia fakt, gdy musi ona pytać bardziej doświadczonych współpracowników o kody na dane produkty. Zdarza się to zresztą także doświadczonym pracownikom. Prawdziwym wybawieniem jest wtedy osoba, która zna wszystkie takie kody. To często bohater, którego cały sklep potrzebował, ale na którego nie zasługiwał. Być może właśnie na tym opiera się popularność zebranych w naszej galerii memów. To wspólne doświadczenie i wspólna ulga, a przy tym swego rodzaju podziw dla profesjonalizmu pracownika sprawiają, że w prostych memach o kajzerce i kasjerce dostrzegamy coś więcej. A może, jak w przypadku większości memów, chodzi po prostu o śmieszne obrazki i absurdalne poczucie humoru? Ocenę pozostawimy czytelnikom.

Kajzerki i kasjerki. Seria memów ku chwale tych, którzy znają kody Galeria: