Brała udział w „Top Model”, wystąpi w Miss Universe. Kim jest Magdalena Swat?

Magdalena Swat była uczestniczką programów „Top Model” i „Project Runway”. W tym ostatnim zauroczony był nią Jakub „Jacob” Bartnik. – Uwielbiam go, ale nie było nam przeznaczone być razem – zdradziła w rozmowie z dziennikarką Agnieszką Jastrzębską. Jak przygotowuje się do finału Miss Universe? Zobaczcie materiał z „Dzień Dobry TVN”.

Swat będzie reprezentować nas 17 grudnia w finale konkursu Miss Universe 2018 w Tajlandii. – Zgrupowanie trwa 3 tygodnie, w związku z tym potrzebuję około 40 kreacji – powiedziała. – To jest okazja raz na całe życie, by się dobrze zaprezentować, więc przyłożyłam się bardzo solidnie. Miałam trenera i dietę specjalnie dostosowaną do budowy masy mięśniowej – dodała.

27-latka podkreśliła, że musiała też zadbać o cerę, m.in. ze względu na ciepły klimat w Tajlandii. – Nie będę mogła tam nosić dużo makijażu –wyjaśniła. – Mentalnie przygotowuję się, że dam radę – zapowiedziała.

