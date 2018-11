Rekin ugryzł 8-latka w plecy. Przerażające nagranie trafiło do sieci

Asher Jones pływał na Bahamach razem z rekinami wąsatymi, które przynajmniej w teorii nie powinny zrobić krzywdy człowiekowi. Tym razem stało się jednak inaczej. Zwierzę dosłownie wgryzło się w plecy 8-latka.

– To było przerażające. Na początku myślałem, że to ręka mojego taty, ale przecież on nie chciałby zrobić mi krzywdy – wspomina Asher. – To był najbardziej przerażający moment w moim życiu – dodał. „Daily Mail” udostępnił nagranie pokazujące całe zdarzenie z udziałem rekina.

Na szczęście chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń, chociaż trzeba przyznać, że rana po ugryzieniu wyglądała naprawdę groźnie. Mama chłopca, kiedy wspomina całe zdarzenie przyznaje, że zdążyła usłyszeć tylko krzyk syna. – Mój mąż zobaczył, co się dzieje i szybko wkroczył do akcji, próbując odciągnąć rekina od dziecka – mówi.

Wszystko mogło zakończyć się tragicznie, gdyby na miejscu nie było nikogo, kto pomógłby chłopcu. – Powiedziano nam, że te rekiny nie są agresywne, ale można dotykać jedynie ich głowy i grzbietu – wyjaśnia matka poszkodowanego chłopca.