Buty dostępne za 40 sprzedawali za 600 dolarów. Ta akcja jest hitem w USA

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedzieliście twierdząco, to macie rację. Tylko w ciągu pierwszej godziny od otwarcia sklepu PALESSI sprzedano buty za ponad trzy tysiące dolarów. Należy podkreślić, że dokładnie taki sam produkt dostępny jest na półkach taniej sieci z obuwiem Pay Less. Wystarczyło jednak wszycie nowych metek, mała kampania reklamowa i zorganizowanie uroczystego otwarcia w dawnym lokalu Armaniego. Buty w cenach od 20 do 40 dolarów kupowano za kwoty z przedziału 200 – 640 dolarów.

Naiwnych klientów sfilmowano i gotowy materiał pokazano w sieci jako reklamę firmy Pay Less. W Stanach Zjednoczonych film jest prawdziwym hitem. Specjaliści od marketingu chwalą też autorów tak pomysłowej kampanii, którzy nie tylko obnażyli wiele nielogicznych mechanizmów rynkowych, ale też wypromowali markę i wzmocnili wizerunkową wartość swoich butów.

