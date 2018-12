Szokujące kulisy makabrycznej zbrodni. Mężczyzna biegał po ulicy z odciętą głową partnerki

O koszmarnej zbrodni, która miała miejsce w mieście Pierieswiet, 90 km na południowy-wschód od Moskwy pisze „The Sun”. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 43-letni mężczyzna spędzał czas ze swoją o rok starszą partnerką. W pewnym momencie miało dojść do kłótni. Spór był na tyle ostry, że 43-latek chwycił za kuchenny nóż i rzucił się z nim na kobietę.

„Muszę wyrzucić głowę czarownicy”

Dalsze szczegóły tej sprawy są szokujące. Mężczyzna odciął partnerce głowę, a następnie rzekomo poszedł do sąsiada, by szukać pomocy. Ten, gdy usłyszał co się stało natychmiast uciekł i wezwał policję. Wtedy morderca wybiegł przed dom i zaczął przechadzać się z odciętą głową po ulicach. Lokalni mieszkańcy twierdzili, że krzyczał przy tym: „Muszę wyrzucić głowę czarownicy”.

Sprawca został wkrótce zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze 1 grudnia odkryli zmasakrowane ciało kobiety w mieszkaniu zabójcy. Rosyjskie media podają, że para mieszkała razem od dwóch lat i miała problemy z alkoholem.