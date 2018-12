Właściciele znęcali się nad psem. Zwierzę odgryzło sobie część nogi

19 listopada 2018 roku policjanci z Ware Shoals zostali wezwani do domu Jessiki James i Skylar Crafta. – Kiedy zbliżyłem się do ogrodzenia, zobaczyłem bardzo chudego, czarnego psa z kontuzją prawej tylnej nogi – powiedział jeden z funkcjonariuszy. – Gdy zwierzę podeszło bliżej mnie, spostrzegłem, że nie ma dużego fragmentu kończyny – dodał. Właściciele zostali oskarżeni o znęcanie się nad zwierzęciem. O złym traktowaniu psa zaalarmował odpowiednie służby sąsiad pary, który stwierdził, że pies „odgryzł sobie część nogi próbując uwolnić się z kabli”. Nie wiadomo, jak długo pies był ranny.

Małżeństwo poinformowało służby, że z przyczyn finansowych nie mogło zapewnić psu odpowiedniego leczenia. Funkcjonariusze znaleźli metalowy słupek, do którego pies był przywiązany. Nie odnaleziono zaś żadnych misek na jedzenie i wodę.

Luke, bo tak nazywa się zwierzę, przebywa obecnie w Noa's Ark Rescue. Tam stwierdzono, że zwierzę będzie musiało mieć amputowaną nogę. Zgodnie z ustaleniami pies był głodzony, co jest przyczyną większości jego problemów zdrowotnych. Weterynarze zaplanowali odpowiednią dietę dla Luka, by stopniowo przybierał na wadze. Pies został poddany operacji we wtorek, a centrum, w którym przebywa, prosiło o darowizny na pokrycie jej kosztów. – Luke to bajeczny pies, który nigdy nie powinien być w tak okropnej sytuacji, w której się znalazł. Jest słodkim, kochającym, łagodnym olbrzymem, który pragnie tylko miłości – poinformowano. Stan psa jest ciężki.

