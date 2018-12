Bezdomny znalazł 17 tys. dolarów. Nie uwierzycie, co zrobił z pieniędzmi

O historii bezdomnego mężczyzny z miasta Sumner w amerykańskim stanie Waszyngton informuje „The Washington Post”. Kevin Booth chciał dostać się do miejscowego banku żywności. 32-latek zjawia się tam regularnie, ale jedna z ostatnich wizyt zakończyła się dla niego wyjątkowo. Bezdomny przed wejściem znalazł torbę, a kiedy zajrzał do środka okazało się, że jest tam sporo gotówki. W sumie przed drzwiami leżało 17 tys. dolarów. Co zrobił Kevin Booth? Jeśli myślicie, że zachował te pieniądze dla siebie, możecie być zaskoczeni. Mężczyzna wziął torbę i przekazał przedstawicielom banku żywności wraz z całą zawartością.

Amerykański dziennik podaje, że 32-latek znalazł torbę trzy miesiące temu. Trafiła ona pod opiekę lokalnej policji, ale do teraz nikt nie zgłosił się po zgubę. Ostatecznie środki wróciły do banku żywności i będą do jego dyspozycji. – Nie każdy obywatel byłby tak uczciwy, jak ty w tej sytuacji – powiedział przedstawiciel lokalnej policji o znalazcy torby.

Internauci, kiedy dowiedzieli się o historii bezdomnego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i mu pomóc. Jeden z mieszkańców Sumner w serwisie crowdfundingowym rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla Kevina.

Czytaj także:

Tumblr będzie blokować treści dla dorosłych. „Musimy być odpowiedzialni”