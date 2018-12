WP: Siostry ks. Jankowskiego planują pozew przeciwko „Gazecie Wyborczej”

Informacje na temat szykowanego pozwu zdradził Wirtualnej Polsce Grzegorz Pellowski, gdański cukiernik oraz przyjaciel rodziny zmarłego w 2010 roku księdza, jednej z legend „Solidarności”. Jak zapewnia, „sprawa została już zlecona kancelarii prawnej” przez trzy siostry Henryka Jankowskiego. Proces ma dotyczyć naruszonych dóbr osobistych. Dodał, że zamierza pomóc jako świadek, bo z księdzem „był bardzo blisko”, a „pedofilii nie widział”.

– On był w latach 80. bohaterem. To prałat dawał wsparcie „Solidarności”. On chodził na msze do stoczni, co przecież groziło nawet śmiercią. Takie to były czasy. Spisywał testament przed wyjściem – przypomniał. Zwrócił też uwagę na zasługi duchownego dotyczące odbudowania kościoła św. Brygidy.

Pellowski przyznaje, że w otoczeniu księdza Jankowskiego było wielu chłopców. Nie daje jednak wiary w informacje pojawiające się w reportażu Bożeny Aksamit, wydrukowane w „Gazecie Wyborczej”. – Było tyle czasu, żeby to zgłosić. Przecież już w 2004 roku tygodniki bębniły o śledztwie w sprawie nastoletniego Sławka, który rzekomo miał spać u księdza. To była głośna sprawa – zwrócił uwagę.

– Ta pani (jeden ze świadków – red.) mogła ujawnić wtedy, że ma coś do powiedzenia. A nie teraz, jak on zmarł i nie może się bronić. To jest ohydne! To jest taniec na trumnie księdza prałata. O zmarłych się źle nie mówi. Teraz jest jej słowo przeciwko czemu, jak nie ma drugiej strony? Jak ta pani udowodni to w sądzie? Ja znam ludzi, którzy wtedy mieszkali na tamtej ulicy, gdzie ta pani. Mówią mi, że tam nic takiego nie było! – przekonuje. – Przecież gdyby komuna o tym wiedziała, esbecja zniszczyłaby Jankowskiego! – dodaje w końcu.

Czytaj także:

Czy Kościół ma sygnalistów? Hierarchowie a sprawa ks. Henryka Jankowskiego