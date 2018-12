Dziecko utopiło się podczas kąpieli. Matka wyszła tylko na chwilę

Oliver brał kąpiel razem z 2-letnimi bliźniakami. Maluchy były pod opieką matki, która w pewnym momencie postanowiła wyjść z łazienki, by sprawdzić pranie rozwieszone na kaloryferze w innej części domu. W rozmowie z mediami relacjonowała, że nie bała się zostawić dzieci, ponieważ cały czas je słyszała. Kiedy po około 2 minutach kobieta zorientowała się, że jedno z bliźniaków krzyczy, natychmiast wróciła do łazienki. Okazało się, że 13-miesięczny Oliver jest pod wodą. Matka szybko wyciągnęła chłopca i wezwała pogotowie. Jeszcze w szpitalu podjęto próbę reanimacji dziecka, jednak nie udało się go uratować.

Tragedią, do której doszło w czerwcu tego roku zajęła się policja, ale jak podaje lokalny portal z Lincolnshire, śledczy nie podejmą żadnych działań wobec rodziców. Narządy zmarłego dziecka opiekunowie zdecydowali się przekazać do przeszczepu. Z najnowszych informacji potwierdzonych przez śledczych 11 grudnia wynika, że śmierć dziecka była nieszczęśliwym wypadkiem. – Rodzina będzie musiała z tym żyć do końca życia – przyznał jeden z funkcjonariuszy zaangażowanych w sprawę.