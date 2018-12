Miss USA wyśmiała inne uczestniczki konkursu. Teraz przeprasza

Konkurs Miss Universe odbędzie się już 16 grudnia. Chociaż same uczestniczki często powtarzają slogany, o „wielkiej rodzinie”, jaką tworzą kobiety startujące w rywalizacji, to rzeczywistość czasami przedstawia się zgoła inaczej. Świadczą o tym wypowiedzi Sarah Rose Summers, która w tym roku zdobyła tytuł Miss USA.

„Biedna Kambodża”

24-latka kilka dni temu zamieściła na swoim Instagramie nagranie, na którym występuje wspólnie z Miss Kolumbii Valerią Morales oraz Miss Australii Francescą Hung. Kobiety rozmawiały na temat innych uczestniczek konkursu Miss Universe. Summers postanowiła podzielić się swoją opinią na temat H'Hen Nie, która reprezentuje Wietnam. – Jest taka słodka i udaje, że tak bardzo zna angielski, a gdy zadasz jej pytanie podczas rozmowy, to tylko kiwa głową i uśmiecha się. Jest wspaniała – stwierdziła Miss USA.

Później Summers wyśmiała także Miss Kambodży. – Jest tutaj i w ogóle nie mówi po angielsku, a żadna inna osoba nie mówi w jej języku. Wyobrażacie to sobie? Biedna Kambodża – powiedziała 24-latka. Jej wypowiedzi spotkały się z dużą krytyką internautów, a Miss USA postanowiła naprawić błąd publikując przeprosiny.

W oświadczeniu udostępnionym na Instagramie Summers podkreśliła, że „konkurs Miss Universe jest dla kobiet z całego świata okazją do poznania innych kultur, doświadczeń życiowych oraz poglądów” . „W chwili, gdy chciałam pokazać podziw dla odwagi kilku moich sióstr powiedziałam coś, co może być postrzegane jako brak szacunku, za co przepraszam” – dodała.

