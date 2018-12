Kobieta urodziła na wysokości 13 tysięcy metrów. Pomogła załoga samolotu

Musuamba Michoukayembe z pewnością zapamięta ten lot do końca życia. Trzy godziny po starcie maszyny linii Turkish Arilines z Gabonu do Turcji, kobieta zaczęła rodzić. Kiedy było już jasne, że dziecko przyjdzie na świat na wysokości 13 tysięcy metrów, do akcji wkroczyła załoga samolotu. Z tyłu pokładu zrobiono miejsce dla ciężarnej, gdzie poród odbierał ojciec dziecka, z zawodu lekarz.

– To był dla nas piękny moment. Na pokład wsiadało 144 pasażerów. Kiedy wylądowaliśmy, było nas już 145 – powiedziała Fatma Akyuz, która była członkiem załogi podczas lotu. Poród w samolocie zakończył się sukcesem. Po wylądowaniu mama i jej synek trafili do szpitala pod opiekę lekarzy. Ze względu na to, że dziecko przyszło na świat bez komplikacji, pilot nie prosił o zgodę na awaryjne lądowanie. – Kontynuowaliśmy podróż zgodnie z planem – podkreślił.

Bennel, bo takie imię nadano chłopcu ma już za sobą pierwszy lot samolotem, a załoga maszyny zrobiła z nim zdjęcia na pamiątkę. Fotografie można znaleźć w mediach społecznościowych.

Czytaj także:

Niespodziewana zmiana trasy samolotu. Na pokładzie znaleziono... ludzkie serce