Meghan nie kontaktuje się z ojcem. „Każdego dnia wysyłam jej wiadomości, ale nie otrzymuję odpowiedzi”

Thomas Markle w programie „Good Morning Britain” powiedział, że nie rozmawiał z córką od czasu, kiedy poślubiła księcia Harry'ego. Co prawda, został zaproszony na ślub córki, który odbył się w maju, ale nie mógł się na nim pojawić ze względu na kłopoty ze zdrowiem. Ojciec księżnej podkreślał w wywiadzie, że Meghan nagle zerwała z nim kontakt.

Jak podaje BBC, był to pierwszy telewizyjny wywiad Thomasa Markle od czasu, w którym ogłoszono, że księżna Meghan jest w ciąży. – Każdego dnia wysyłam jej wiadomości, ale nie otrzymuję odpowiedzi – powiedział. – Wysłałam również listy – dodał. Thomas Markle zasugerował także, że Meghan i Harry mogą znajdować się pod wpływem nieprawdziwych informacji medialnych na jego temat. – Niefortunne jest to, że moja córka i Harry wierzą we wszystko, co czytają w gazetach – powiedział. 74-latek, który nigdy nie spotkał swojego zięcia, powiedział, że „ma nadzieję, że w przyszłości będzie mógł zobaczyć swojego wnuka lub wnuczkę”. – Myślę, że Meghan będzie świetną mamą – powiedział. Pałac Kensington odmówił komentarza w sprawie wywiadu.

Nie po raz pierwszy Thomas Markle w mediach wypowiada się na temat swojej córki. Ojciec 36-letniej księżnej Sussex w lipcu w rozmowie z „The Sun” stwierdził, że „wszystko wskazuje na to, że jego córka jest przerażona”. – Widzę jej uśmiech od lat. Znam jej uśmiech. Nie lubię tego, który teraz widzę. To uśmiech sceniczny – stwierdził.

