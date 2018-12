Zirytowany przez grę komputerową, popchnął i zabił dziecko. Jest wyrok dla ojczyma i matki

Wyrok w sprawie śmierci 2-letniej Liliany z Piły wydał Sąd Okręgowy w Poznaniu. 25-letni ojczym Szymon B. za popchnięcie dziecka, zakwalifikowane jako zabójstwo z zamiarem ewentualnym, trafi do więzienia na 12 lat i 2 miesiące. Jego partnerka i matka dziecka, Angelika B., za zatajenie przed lekarzami i śledczymi wiedzy o zdarzeniu, została ukarana dwoma latami pozbawienia wolności. Za swoją postawę, jej również w trakcie śledztwa postawiono zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

Do tragicznego zdarzenia z udziałem 2-letniej dziewczynki doszło w marcu 2017 roku. Mała Liliana została pchnięta przez swojego ojczyma na drzwi z metalową framugę. Dziecko uderzyło się w głowę i do szpitala w Pile trafiło ze złamaniem czaszki i krwiakami. Na pogotowie zawieźli je dopiero po kilku dniach dziadkowie dziewczynki. Pomimo operacji, mała pacjentka zmarła. Podczas sekcji zwłok ustalono, że przyczyną jej śmierci były rozległe obrażenia wewnętrzne, w tym krwiaki, obrzęk mózgu i złamania kości czaszki. Prokuratura ustaliła, że do popchnięcia dziecka doszło podczas gdy ojczym grał w grę komputerową i w akcje frustracji złapał dziecko za rękę i rzucił nim o ścianę.

