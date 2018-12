Polscy aktorzy zbierają „siano” dla zwierząt. W tym celu poszli nawet do więzienia

Piotr Cyrwus, Michał Czernecki, Marcin Sztabiński, Bartłomiej Firlet, Bartłomiej Kotschedoff, Wojciech Sadzik i Piotr Pacak postanowili połączyć siły i z okazji świąt zrobić coś wspólnie dla zwierząt pozbawionych ciepła własnego domu. W ramach akcji charytatywnej udali się za mury więzienia, gdzie nagrywają kolejne scenki do swojej charytatywnej kampanii. Wszystko po to, by zebrać „siano” i „ogrzać zwierzęta w schroniskach”.

Datki na ten cel można wpłacać na stronie internetowej ratujemyzwierzaki.pl/siano. Jak dotąd akcję wsparło już 711 osób, a zebrana kwota to 14 884 złote. „Wszyscy wiemy, jak to jest, jak na święta brakuje siana. Gdyby zebrać całe siano z wigilijnych stołów, wystarczyłoby na ogrzanie wszystkich zwierząt przez całą zimę” – czytamy na stronie kampanii. „Jak masz siano – wpłacaj i udostępniaj” – namawiają organizatorzy. Największą zachętą są jednak filmiki, publikowane m.in. na portalu Youtube. Sami zresztą zobaczcie na nagraniu zamieszczonym powyżej.