Bójka w ścisłym centrum Lublina. Siedmiu mężczyzn spędzi święta w areszcie

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek 21 grudnia. Dochodziła godzina pierwsza, gdy dwie grupy spotkały się w okolicy ulicy Wróblewskiego. Między pijanymi doszło do wymiany zdań. Od utarczki słownej mężczyźni przeszli do rękoczynów. Kiedy jeden z uczestników zdarzenia padł na chodnik, reszta rozbiegła się w popłochu.

Poinformowani o zdarzeniu policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. Funkcjonariuszy z I komisariatu wspierali kryminalni z komendy miejskiej i wojewódzkiej. Do działań zaangażowano także wywiadowców. Zaraz po zdarzeniu zatrzymano pierwszych uczestników bójki. Kolejne godziny policyjnej pracy pozwoliły na wytypowanie pozostałych. Ustalono pojazdy, którymi mogli odjechać z miejsca zdarzenia oraz miejsca ich przebywania.

Zarzut udziału w bójce narażającej jej uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia usłyszało siedmiu mężczyzn w wieku od 19 do 21 lat. To mieszkańcy powiatu lubelskiego i łęczyńskiego. Wśród podejrzanych jest również obywatel Ukrainy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozić im może do 8 lat pozbawienia wolności.