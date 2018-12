Tylko w ten weekend na drogach zginęło 15 osób. 220 zostało rannych

Oprócz 15 zabitych i 220 rannych uwagę przykuwa też inna statystyka. Tylko przez weekend policjanci kontrolujący polskie drogi zatrzymali aż 430 nietrzeźwych kierowców. Rozpoczęta w piątek 21 grudnia akcja „Świąteczny weekend – bezpieczne Boże Narodzenie”, nie powstrzymała kierowców przed ryzykowną jazdą i wsiadaniem za kółko po alkoholu. Wzmożone kontrole na drogach potrwają do środy 26 grudnia. Weźmie w nich udział 5 tys. funkcjonariuszy drogówki.

Polskie służby oraz pracownicy IMGW ostrzegają zwłaszcza przed trudnymi warunkami na drogach. Jest ślisko, a stosowne ostrzeżenia urzędnicy wydali aż dla 11 województw. Mimo to trudno spodziewać się, aby kolejne dni przebiegały pod tym względem w spokoju. Już w poniedziałek 24 grudnia na drodze krajowej nr 28 we wsi Gruszowiec w Małopolsce zderzyły się ciężarówka z samochodem osobowym. Jedna osoba w stanie ciężkim trafiła do szpitala, była reanimowana na miejscu wypadku. Jeszcze o godzinie 11:30 droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana.

Czytaj także:

Szklarska Poręba. Kierowca przebił barierki i wbił się w budynek restauracji. Zginął na miejscu