Najbardziej wzruszające prezenty na święta? Reakcje tych ludzi mówią wszystko

Prezenty od kierowcy

Curtis Jenkins to kierowca szkolnego autobusu, który miał pojazd wypełniony prezentami. Pytał dzieci, co chciałyby dostać na święta i wręczał im podarunki.



Tom Hanks

Tom Hanks potrafi zaskakiwać, a już sama jego obecność może być świątecznym prezentem. W tym roku aktor też pojawił się nieoczekiwanie w różnych miejscach.



Głos syna

Maskotka z zaprogramowanym głosem zmarłego syna. Reakcja na taki prezent wydaje się oczywista.



Święta w szpitalu

Choroba dziecka pokrzyżowała rodzinne plany na święta. Mimo wizyty w szpitalu, wszyscy mogli być razem i powstało wspólne zdjęcie.



Adopcja

Alec West z Houston w Teksasie był wychowywany od 3. roku życia przez mężczyznę, który nie jest jego ojcem. W święta, po latach wręczył mu dokumenty, które były prośbą o adopcję.



Piesek w prezencie

Alyssa Bernalll z Kalifornii niedawno straciła psa, którym opiekowała się przez 11 lat. Na święta dostała szczeniaka, co okazało się bardzo wzruszającą chwilą.



Niezapłacone rachunki

Amerykański vlogger Josh podzielił się chwilą, kiedy jego dziadkowie dowiedzieli się, że ich zaległe rachunki zostaną zapłacone.Czytaj także:

Święty Mikołaj to starszy pan w czerwonym stroju? Te historie pokazują, że jest zupełnie inaczej